Екатеринбургский школьник выстрелил из пистолета для страйкбола однокласснику в глаз

В Екатеринбурге ученик седьмого класса травмировал глаз однокласснику, выстрелив из пистолета для страйкбола, сообщил портал Е1. Пострадавшего с урока физкультуры увезла скорая помощь.

По данным портала, инцидент случился 21 апреля в школе №175 (Ленинский район). Подросток взял у друзей страйкбольный пистолет и выстрелил в своего одноклассника на расстоянии 5-6 м. Глаз подростка был травмирован пластиковым шариком. Учительница физкультуры отвела мальчика в медпункт, откуда его забрала бригада скорой помощи.

«В больнице поставили диагноз "контузия левого глазного яблока", "гифема" (кровоизлияние в переднюю камеру глаза), "контузия цилиарной мышцы", "контузия конъюнктивы"»,— приводит портал слова мамы пострадавшего. По словам директора школы, сейчас проводятся проверки по факту травмы ученика.

В материалах расследования, которые мама пострадавшего предоставила изданию, говорится о страйкбольном пистолете, а не игрушечном. Однако директор школы уверяет, что стрельба была из детской игрушки. Также она отметила, что в школьный медкабинет ее сына сопроводила не учительница, а его друг. При этом в материалах расследования сказано обратное.

Полина Хабарова

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