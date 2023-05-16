Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в три раза

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза — с 13,6 тыс. га до 4,6 тыс. га. По данным департамента информационной политики региона, сейчас в регионе действуют 19 пожаров, 12 из которых локализованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне спасатели потушили возгорания в Байкаловском районе (площадь 1,6 тыс. га), Ирбитском районе (4 тыс. га), Пышминском районе (5,3 тыс. га) и Талицком районе (1,4 тыс. га). В тушении принимали участие семь бортов авиации.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что пожары в лесах специально устраивают диверсанты. По его словам, возгорания происходят по вине людей, но не намеренно, а из-за банальных бытовых ситуаций или неосторожного обращения с огнем.

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