Екатеринбург может снова накрыть смог от лесных пожаров

Над Екатеринбургом может снова нависнуть смог от лесных пожаров, если ветер изменит направление на северо-восточное. Об этом сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» (его ведет эксперт в области метеорологии Алексей Пулин).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Днем в Свердловской области сохранится ветер северо-западного направления. Однако, по прогнозу эксперта, при дальнейшем смещении антициклона восточнее ветер в регионе ближе к вечеру все же изменит направление на северо-восточное.

Ранее уральский Гидрометцентр выпустил предупреждение, что смог над Свердловской области продержится до вечера 17 мая. Сейчас в регионе объявлены НМУ первой степени опасности.

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