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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД РФ: расположение Финляндии подстегнет НАТО к милитаризации Арктики

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко ожидает, что НАТО после вступления в альянс Финляндии будет усиливать свою военную активность из-за увеличения границы с Россией на 1,2 тыс. км. Он также считает, что расширение блока приведет к желанию по милитаризации Арктики.

Господин Грушко рассуждал о последствиях вступления Финляндии в НАТО на примере региона Балтии. По его мнению, этот регион был «совершенно спокойным в военном отношении», но после вступления в альянс «был превращен в арену военного противостояния с РФ». «После вступления Финляндии в НАТО будут говорить о том, что у НАТО появилась уязвимость 1200 км со страной, которую они объявили непосредственной угрозой альянсу, поэтому там надо размещать американские силы, строить иностранные базы, размещать склады с вооружениями, усиливать военную активность. Поскольку Финляндия находится на севере Европы, значит, это будет подстегивать амбиции НАТО милитаризовывать Арктику»,— сказал господин Грушко РТРС (телеканал Республики Сербской Боснии и Герцеговины).

Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО почти спустя год после подачи соответствующей заявки. В МИД РФ отмечали, что в связи с присоединением Финляндии к альянсу ситуация в североевропейском регионе «кардинально изменится». Дальнейшие действия России в этом направлении будут зависеть в том числе от размещения на территории страны «натовской военной инфраструктуры», утверждали в ведомстве.

О расширении НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Леонид Уварчев

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