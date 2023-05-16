Постпред КНР при ООН призвал стороны российско-украинского конфликта к переговорам

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН выступил за срочное политическое решение российско-украинского конфликта. Он призвал стороны к переговорам.

«Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновление диалога и переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет. Следует создать условия для начала переговоров, не следует подливать масло в огонь конфликта, чтобы извлечь из него преимущество, что делают некоторые страны».— сказал китайский дипломат. Трансляция его выступления велась на сайте ООН.

Чжан Цзюнь также призвал международное сообщество сделать все от него зависящее, «чтобы смягчить гуманитарные последствия этого конфликта» и «приложить совместные усилия для деэскалации ситуации для обеспечения незамедлительного прекращения боевых действий». Китай также призвал приложить усилия для сокращения ущерба для гражданского населения и приветствовал усилия по восстановлению гражданской инфраструктуры.

Постпред КНР напомнил об действиях Пекина в вопросе начала переговоров между Россией и Украиной. Так, спецпредставитель Китая Ли Хуэй по евразийским вопросам отправился в поездку на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить политическое урегулирование кризиса.

О миротворческих усилиях Пекина — в материале «Ъ» «Китай до Киева доведет».

Леонид Уварчев