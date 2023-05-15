В результате обстрела курского поселка повреждены фельдшерский пункт и один дом

Украинские силовики утром 15 мая обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Утром в поселке Краснооктябрьский зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины. Выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений»,— рассказал господин Старовойт.

Никто из жителей не пострадал.

Ранее сегодня стало известно, что с Украины также были обстреляны село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Повреждена линия электропередачи.

Какие населенные пункты Курской области обстреливались с Украины — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин