Жители Новороссийска просят запретить перевалку нефти на терминале КТК при южном ветре

Новороссийские экоактивисты предлагают приостанавливать перевалку нефти на терминале АО «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» («КТК-Р») в Южной Озереевке, пишут «Краснодарские известия». Таким образом жители города рассчитывают справиться с проблемой удушливого запаха меркаптана, который выделяется при загрузке танкеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

На круглом столе «Экология в условиях города-порта» с участием представителей мэрии и «КТК-Р» жительница Южной Озереевки Анна Карпачева назвала ситуацию с распространением неприятного запаха нефтепродуктов «критической и тяжелой».

Представители нефтетранспортной компании пояснили, что при неблагоприятных погодных условиях выбросы регулируются, чтобы не допустить залповых выбросов.

По словам главного специалиста инспекции государственного портового контроля администрации морских портов Черного моря Олега Синайского, на законодательном уровне нет подобных ветровых ограничений. Вместе с тем, по его словам, остановки погрузок выполняются при поступающих жалобах с берега.

Полная остановка погрузки нефти, по словам специалистов, невозможна, так как через терминал «КТК-Р» на экспорт идет 80% казахстанской нефти.

Кроме того, на круглом столе стало известно, что построить рекуперационные установки для улавливания запахов нефти при загрузке танкеров, которые успешно применяют на береговых причалах в России и за рубежом, невозможно на системах погрузки с выносными причальными устройствами (ВПУ), которые использует «КТК-Р».

Наталья Решетняк

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