КТК: морской терминал не является источником едкого запаха в Новороссийске

Объекты АО «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» («КТК-Р») в Южной Озереевке не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи в Новороссийске, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

«Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой»,— говорится в сообщении.

Накануне жители Новороссийска жаловались на едкий и неприятный запах меркаптана (сернистое соединение). Как ранее сообщали городские власти, явление обусловлено неблагоприятными метеоусловиями, что приводит к скоплению летучих меркаптанов в воздухе при осуществлении погрузочных работ нефтепродуктов. ПДК для этого вещества очень высокие, превышения в данных ситуациях не фиксируются, однако жители города жалуются на запах и плохое самочувствие.

Наталья Решетняк

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