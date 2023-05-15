Горячую воду в Петербурге начнут отключать 15 мая

В Санкт-Петербурге начался сезон гидравлических испытаний на тепловых сетях. Отключения горячей воды начнутся с 15 мая, рассказали в пресс-службе Смольного.

Испытания на коммуникациях, обслуживаемых ГУП «ТЭУ СПб» и ООО «Петерубргтеплоэнерго» начнутся 15 мая. На АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 17 мая, а на ООО «Теплоэнерго» — 24 мая.

При проведении испытаний планируется отключать подачу горячей воды на срок до двух недель.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный утвердил график отключений горячей воды летом 2023 года.

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