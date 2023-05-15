Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину на Открытом чемпионате Италии (Rome Masters) и вышел в четвертый круг турнира. Продолжавшаяся 1 час 48 минут встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:3. Следующим соперником россиянина станет немец Янник Ганфман.

25-летний Рублев занимает шестую строчку рейтинга ATP, выиграл 17 турниров под эгидой ассоциации, из них 13 в одиночном разряде. 23-летний Давидович Фокина занимает 34-ю строчку рейтинга, выиграл один турнир ATP в парном разряде. 31-летний Ганфман занимает 101-ю строчку рейтинга.

Призовой фонд мужской части итальянского турнира превышает €7,7 млн.

Мария Федотова