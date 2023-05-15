Строительные работы на намыве Васильевского острова остановлены

Процессуальное решение о приостановке строительных работ на северном намыве Васильевского острова вступило в силу. Видео об остановке строительства опубликовала 15 мая пресс-служба СК.

Решение об остановке работ было принято после визита главы СК Александра Бастрыкина. Уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) против сотрудников группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» и ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор» было возбуждено повторно.

По версии следствия, работники двух «дочек» «Группы ЛСР» с октября 2021 года по настоящее время нарушали федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами и возведения временного берегоукрепления откосного типа, что могло привести к распространению в окружающей среде вредных веществ.

Строительство может быть продолжено в случае удовлетворительных результатов судебно-экологической экспертизы.

Сегодня, 15 мая, господин Бастрыкин возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных чиновников правительства Санкт-Петербурга, выдавших разрешение на застройку намывных территорий на Васильевском острове.

Кроме того, по его поручению СК также возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудником ЧОП (ст. 203 УК РФ) из-за того, что главу ведомства не пустили на территорию стройки, когда он попытался пройти туда без полиции. Позже господин Бастрыкин попал на стройку при поддержке ОМОНа.

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