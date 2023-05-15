Когда уйдем в тюрьму со школьного двора

В Новосибирске задержаны участники группы, на счету которой, по данным силовиков, несколько диверсий — поджоги двух релейных шкафов на железнодорожных переездах в апреле и фронтового бомбардировщика Су-24 на авиационном заводе им. В. П. Чкалова накануне Дня Победы. Один из задержанных предположительно получал заказы на диверсии и расценки на них через мессенджер. За поджоги железнодорожного оборудования исполнителям обещали заплатить 10 тыс. руб., военного самолета — несколько сотен тысяч. Четырех задержанных, которым от 17 до 19 лет, суд отправил в СИЗО на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фронтовой бомбардировщик СУ-24М

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фронтовой бомбардировщик СУ-24М

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Новосибирска сегодня по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца (по 12 июля) четырех молодых людей, которым предъявлено обвинение в совершении диверсий. Об этом сообщили в официальном аккаунте судебного сообщества Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, которому поручено вести дело, отказались от комментариев.

По данным источников «Ъ», в субботу по подозрению в совершении диверсий в Новосибирске силовики задержали четырех парней в возрасте от 17 до 19 лет. Все они — учащиеся школ и колледжа.

У правоохранителей есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к диверсионным актам на объектах железнодорожной инфраструктуры и авиационном заводе им. В. П. Чкалова.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия; минимальный срок наказания по ней — 12 лет лишения свободы), оно насчитывает три эпизода. В апреле молодые люди, согласно данным силовиков, вскрыли и подожгли два релейных шкафа с железнодорожной автоматикой. Один из них находился на перегоне Сеятель—Бердск Западно-Сибирской железной дороги.

Самый громкий эпизод дела — попытка поджога фронтового бомбардировщика Су-24 на авиационном заводе. Это преступление, по информации суда, следствие вменяет в вину одному из задержанных, 19-летнему Виктору Скоробогатову. Видео предполагаемого поджога самолета Су-24 на авиазаводе в Новосибирске распространялось в соцсетях накануне Дня Победы. На кадрах из интернета было видно, как шасси бомбардировщика, который находится под открытым небом, охватывает пламя, после чего от воздушного судна отбегает человек. Огонь почти сразу гаснет.

Отметим, что видеозапись поджога самолета назвали фейком. 9 мая Telegram-канал правительства региона «Новосибирь» сделал репост сообщения ресурса «Война с фейками», который прокомментировал видеоролик с кадрами инцидента. «Видео снято не на заводе Сухого. Это постановочный ролик. Наш источник в администрации новосибирского авиазавода сообщает, что на территории компании "Сухой" никаких происшествий зафиксировано не было. Это тщательно охраняемый объект, и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео. Даже невзирая на низкое качество записи, можно заметить, что рядом с местом возгорания стоит Миг-29, который просто не может находиться на заводе "Сухой"», — говорится в сообщении.

Силовики предполагают, что поручения на проведение диверсий один из участников группы получал через мессенджер от куратора, связанного с украинскими спецслужбами, который установил плату за подобные акции.

Поджог релейного шкафа, по предварительным данным, оценивался в 10 тысяч, фронтового бомбардировщика — в несколько сотен тысяч рублей. Позже заказчику отправлялся видеоотчет о проделанной «работе».

Об отношении арестованных к предъявленному обвинению пока неизвестно. Связаться с их адвокатами не удалось.

Константин Воронов, Новосибирск