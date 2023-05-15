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В результате массированного обстрела Шебекинского округа Белгородской области повреждены ЛЭП и база отдыха

15 мая под массированный обстрел украинских силовиков попали населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов»,— рассказал глава региона.

По его словам, также «незначительные повреждения» выявлены на базе отдыха: выбиты окна и посечены заборы. Подворовой обход продолжается.

Об обстреле каких белгородских населенных пунктов сегодня сообщали в РСЧС — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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