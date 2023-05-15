На выпуск «Карт Победы» в Нижегородской области выделено более 15 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика, который займется выпуском «Карт Победы» в Нижегородской области. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 15,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

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По «Картам Победы» ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и дети военного времени могут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия. На балансе карты 1 тыс. руб., можно потратить деньги или получить скидку в госаптеках и магазинах, участвующих в льготной программе.

Заказчиком выступил региональный Центр координации проектов цифровой экономики. Подрядчик должен будет за неделю после заключения договора выпустить не менее 155,5 тыс. карт. Подача заявок открыта до 23 мая, комиссия выберет победителя 25 мая.

Первые «Карты Победы» вручили в регионе в январе 2023 года. Некоторые нижегородцы писали на странице губернатора во «ВКонтакте», что считают такой подарок бесполезным: ветераны зачастую маломобильны и не могут самостоятельно посещать культурные мероприятия, а в селах нет ни театров, ни магазинов-партнеров. В ответ на это власти отметили, что использовать карту в интересах владельца могут также родственники или соцработники, получившие рукописную доверенность.

Елена Ковалева