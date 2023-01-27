«Карту Победы» получат 170 тысяч нижегородских ветеранов и детей войны

В Нижегородской области вручили первые «Карты Победы», по которым ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и другие дети военного времени смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия. Всего власти намерены раздать 170 тыс. карт, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Карты Победы» начали выпускаться в Нижегородской области в 2023 году. Раздать их ветеранам намерены до Дня Победы 9 мая. Для детей войны предусмотрены и другие меры поддержки, включая ежемесячные и праздничные выплаты.

Подробнее о льготах ветеранам – в материале «Ъ-Приволжье» «Военное поколение вписали в бюджет».

Анастасия Еремина