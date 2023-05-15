Архсовет согласовал план застройки участка на улице Панина в Нижнем Новгороде

Объемно-планировочное решение застройки квартала на улице Панина в Советском районе одобрили на заседании Архитектурного совета при минграде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

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Речь идет о пяти участках общей площадью 7,4 га в границах улиц Полтавской, Республиканской, Ижорской, Одоевского и Высоковского проезда. Там планируют снести 16 многоквартирных домов и построить девять домов высотой от пяти до 18 этажей, три подземные парковки на 435 мест, школу на 950 мест и два детских сада (200 и 300 мест).

«Одна из причин реализации проекта комплексного развития этой территории – необходимость обеспечить уже имеющиеся здесь микрорайоны местами в школах и детских садах», – сообщили в областном правительстве.

Ранее власти объявили первые торги по комплексному развитию территорий в Нижнем Новгороде – на реализацию выставлен квартал в районе улицы Правды, где планируется снести девять ветхих и аварийных домов и построить на их месте новый жилой комплекс.

Подробнее об аукционе – в материале «Ъ-Приволжье» «Развитие с задержкой».

Анастасия Еремина