Дом Чанжина на Фонтанке продали на аукционе за 156 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) по поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) провел аукцион по продаже исторического Дома Чанжина (Северова) на углу набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка. Здание ушло с молотка за 156 млн рублей при начальной цене в 120 млн, следует из протокола торгов, опубликованного на сайте РАД.

В лот вошло здание на углу набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка общей площадью 2,4 тыс. кв. м с земельным участком 2 тыс. кв. м. Как заявляли в РАД, наиболее вероятное его приспособление инвестором — под гостиницу или апарт-отель.

Победителем торгов стало ООО «Гелант». По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% в нем владеет Сергей Степанов, действующий член совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края. В Петербурге он также владеет 100% в «Отель Питер» и ООО «Апартинвест». Доходы «Геланта» в 2022 году составили 4,37 млн рублей, из них чистая прибыль составила всего 44 тыс. рублей.

Дом Чанжина возвели в 1835 году. В 1990-х он стал памятником архитектуры. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

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