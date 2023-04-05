В Петербурге выставили на аукцион дом-памятник Чанжина за 120 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) по поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) выставил на торги здание — объект культурного наследия «Дом Чанжина (М.В. Северова)», 1801 года постройки. Начальная цена — 120 млн рублей.

В состав лота входит само здание на углу набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка общей площадью 2,4 тыс. кв.м с земельным участком 2 тыс. кв. м. Дом с 2015 года расселен и законсервирован. Наиболее вероятный вариант использования будущим инвестором — приспособление под апарт-комплекс, гостиницу или офисный центр, отмечают в пресс-службе РАД.

«Здание занимает лишь около половины участка, на свободной части возможно организовать рекреационную зону или небольшую парковку. Последнее особенно актуально, учитывая отсутствие бесплатных парковок в центре города»,— отметила заместитель руководителя Департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 мая, сам аукцион пройдет 15 мая. Торги состоятся в электронной форме на федеральной площадке ЭТП РАД–Lot-online.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте