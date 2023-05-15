В Свердловской области клещи стали кусать на 16% меньше

С начала года от клещевых укусов в Свердловской области пострадали 6,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Это на 16% ниже, чем в аналогичный период прошлого года и в 1,2 раза ниже среднего многолетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, а на клещевой иксодовый боррелиоз — 51 человек. В лабораториях области исследованы более 5 тыс. клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 0,9% проб, вирус боррелиоза — в 37,4%, моноцитарный эрлихиоз — в 1%, гранулоцитарный анаплазмоз — в 0,4%.

Первый случай заболевания вирусным клещевым энцефалитом был выявлен в середине апреля в Березовском городском округе. В 2022 году клещи покусали 47 тыс. человек. 175 человек заразились энцефалитом, трое — скончались.

Полина Хабарова

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