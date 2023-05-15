Военком Карелии раскритиковал организации, попросившие о брони для дворников

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев на совещании в мэрии Петрозаводска призвал руководителей организаций активнее призывать к службе по контракту, а также раскритиковал тех, кто просил бронь от частичной мобилизации всем своим сотрудникам. По его словам, необходимо осознать уровень опасности, с которой столкнулась Россия.

«Не все понимают степень той важности, необходимости, отчасти опасности для нашего государства с той сатаной, с которым мы столкнулись. А сатана реальный, причем он не один. Это не только это Украина. Украина — это руки, а голова этой Гидры находится в другом месте и мы должны это четко понимать»,— сказал Андрей Артемьев. Видео с совещания мэрии Петрозаводска опубликовано в официальной группе администрации города во «ВКонтакте».

В ходе совещания военкома также спросили, как воспитывать чувство патриотизма у молодого поколения. «Откуда мы черпаем информацию о том, как обстоят дела с патриотизмом? Вы его видите через интернет. Я его вижу на ощупь руками, исходя из тех мужиков, которые приходят ко мне»,— сказал господин Артемьев. Он добавил, что число подписавших контракт на военную службу граждан гораздо больше, чем число «уклонистов».

Военком также раскритиковал «нахальство некоторых руководителей», которые выдали бронь в том числе «дворникам, грузчикам, уборщикам помещений». «Мы что, с ума посходили все? Ну, извините меня, а кто же будет выполнять другие задачи? Да, президент сказал, что мобилизации не будет, и я даже не сомневаюсь в этом. Сил достаточно. Но мы-то всегда должны быть готовы!»,— cказал он и пригрозил аннулировать решения по выдаче брони, если их продолжат выдавать всем сотрудникам организаций.

Согласно данным, приведенным Андреем Артемьевым, в 2022 году более 700 граждан Карелии подписали контракт на военную службу. 130 человек из них присоединились к добровольческому отряду «Барс». Еще более 1700 человек оказались мобилизованы. С начала 2023 года по май контракт подписали 250 человек.

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Лусине Баласян