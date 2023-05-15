Житель Ульяновской области признан виновным в мошенничестве с торговлей подгузниками

Житель Ульяновской области признан виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Приговор вынес Железнодорожный районный суд Ульяновска. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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«Установлено, что 48-летний неработавший житель села Белое Озеро Майнского района Е. разместил на интернет-сервисе объявление с заведомо ложными сведениями о продаже подгузников, однако распоряжался перечисленными на его банковскую карту денежными средствами по своему усмотрению»,– говорится в сообщении.

В итоге из-за действий подсудимого в феврале-марте минувшего года пострадали 80 жителей РФ. Они проживают в Московской, Кировской, Ярославской, Архангельской, Рязанской, Орловской, Нижегородской, Тульской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Адыгее, Москве, Анапе, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Волгограде, Сочи, Иваново, Воронеже, Екатеринбурге, Тольятти, Ставрополе, Нижнекамске, Ростове-на-Дону. Сумма ущерба превысила 750 тыс. руб.

Кроме того, установлено, что ранее подсудимый был лишен права управления транспортом, но ездил по подложному водительскому удостоверению, оформленному на подставное лицо. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам двум месяцам принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

Ранее в Самаре экс-председатель совета директоров ООО «Прогресс» получил реальный срок за мошенничество. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбиванием в исправительной колонии общего режима.

Георгий Портнов