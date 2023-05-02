В Самаре экс-председатель совета директоров ООО «Прогресс» получил реальный срок за мошенничество

Самарский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего председателя совета директоров ООО «Прогресс». Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбиванием в исправительной колонии общего режима»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барсуков Фото: Владимир Барсуков

Следствие считает, что обвиняемый составил и подписал со своей женой фиктивный договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома и квитанцию об оплате договора, которой не было: деньги не поступали в кассу или на расчетный счет ООО «Прогресс». Правоохранители выяснили, что подсудимый сделал так, что супругу включили в реестр обманутых дольщиков, а застройщик взял на себя обязательства по удовлетворению ее прав.

После этого бывший председатель совета директоров ООО «Прогресс» переоформил квартиру на себя. Сумма ущерба, нанесенного министерству строительства Самарской области, составила около четырех млн руб.

Ранее застройщика из Самары обвинили в мошенничестве. В результате преступления пострадали более ста дольщиков.

Георгий Портнов