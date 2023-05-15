По делу об антисанитарии в петербургском Театре Европы назначили первое заседание

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству дело об административном правонарушении в отношении Малого драматического театра — Театра Европы, где проверяющие нашли десятки нарушений санитарных норм, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Первое заседание состоится 17 мая.

«Представитель Театра в объяснениях поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения. Сообщил, что все уже устранено. Доказательства устранения будут представлены в суде», - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 мая деятельность театра была приостановлена Роспотребнадзором из-за установленных 20 нарушений, среди которых были, помимо прочего, грязь в столовой и продукты без маркировки. Однако правозащитники связывают эти проверки со сложной ситуацией вокруг актера театра Данилы Козловского, неоднократно критиковавшего СВО.

Подробнее — в материале «Театру Европы вменяют антисанитарию».

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