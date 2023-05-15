Из-за обстрелов ВСУ в Белгороде требуют ремонта 17 домов и 12 квартир

В ходе оперативного совещания в правительстве Белгородской области 15 мая администрации приграничных муниципалитетов доложили о ходе восстановления жилых помещений, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. Так, в Белгороде было повреждено 247 индивидуальных жилых домов, из которых восстановлено уже 230. Кроме того, в облцентре повреждено 706 квартир, из которых на данный момент ремонты завершены в 694.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным региональных властей, в Белгородском районе повреждено 806 частных домовладений и три квартиры. За прошедшую неделю этот список увеличился еще на 13 домов. В 433 жилых помещениях работы по восстановлению уже завершены. В остальных к ремонту «приступить невозможно из-за введенного режима ЧС в ряде приграничных сел».

В Шебекинском городском округе было повреждено 744 жилых помещений, из них восстановлено 647. В работе остаются 197 помещений. Только за последние десять дней в округе было повреждено 108 квартир и домов.

В Грайворонском горокруге ущерб нанесен одной квартире и 299 частным домовладениям, из которых 13 попали под обстрел в течение прошлой недели. Одна квартира и 284 дома уже отремонтированы.

В Валуйском горокруге повреждены 433 жилых помещения (плюс шесть за последнюю неделю), 357 уже восстановлено. 56 поврежденных домовладений и две квартиры сейчас находятся в зоне ЧС.

В Краснояружском районе повреждены 110 жилых помещений, 91 — уже восстановлено. Десять домовладений пострадали на прошлой неделе: восемь квартир не подлежат ремонту и еще один дом находится в зоне ЧС.

В конце минувшей недели губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в регионе «оперативная обстановка остается пока напряженной, особенно вдоль границы».

Владимир Зоркий