В Шебекинском округе Белгородской области за неделю от атак ВСУ повреждены более 100 домов и квартир

В результате обстрелов со стороны Украины более 100 домов и квартир повреждено в Шебекинском округе Белгородской области только за уходящую неделю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, «оперативная обстановка остается пока напряженной, особенно вдоль границы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Гладков Фото: Вячеслав Гладков

«В первую очередь, конечно, это Шебекинский округ. Только за последнюю неделю погиб человек. Для нас всех это страшная трагедия. Есть раненые, тяжелораненые. Стараемся помочь всем. Много повреждений домов»,– рассказал в соцсетях господин Гладков. Он отметил, что привлекаемые властями подрядчики стараются максимально быстро выйти на закрытие контура поврежденных домов и квартир - крыш и окон: «Уже восстановили 16, в целом сейчас в Шебекинском округе в работе 200 квартир и домов».

С начала специальной военной операции вооруженные силы Украины в приграничных районах Белгородской области разрушили или повредили почти 3,5 тыс. домов и квартир. Восстановлено за это время 2736 домовладений. Сейчас в в Шебекинском, Валуйском и Грайворонском округах, где за неделю пострадали 130 домовладений и квартир, в работе находятся 232 жилых помещения.

Владимир Зоркий