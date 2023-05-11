Екатеринбургу передали партию белорусских троллейбусов с автономным ходом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых троллейбусов с автономным ходом. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП). Транспорт был закуплен у белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш») к 300-летию уральской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Алексеев, Коммерсантъ Фото: Булат Алексеев, Коммерсантъ

Новые троллейбусы оснащены системой удлиненного автономного хода, что позволит использовать их в районах, не оборудованных контактной сетью. «Таким образом, новый общественный транспорт будет обслуживать наиболее перспективные с точки зрения роста пассажиропотока городские маршруты», — отметили в ДИПе.

Напомним, на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга было привлечено 1,5 млрд руб., из которых 1 млрд руб. — средства из федерального бюджета. Дополнительные средства в размере 450 млн руб. выделили из областного и муниципального бюджетов.

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