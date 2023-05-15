British American Tobacco неожиданно объявила о смене генерального директора

Сегодня, 15 мая, один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, компания British American Tobacco (BAT) объявила, что ее генеральный директор Джек Боулз уходит в отставку, а его место с сегодняшнего дня займет нынешний финансовый директор Тадеу Мароку. Свою работу в BAT бразильский менеджер начал в 1992 году, а в 2014 году занял пост директора по развитию бизнеса. В 2019 году, уже став финансовым директором, он вошел в состав директоров компании.

Опрошенные Reuters аналитики назвали смену гендиректора в компании неожиданным решением. Господин Боулз возглавил BAT в 2019 году, и в числе заслуг эксперты называют успешные реформы в компании, которая начала активно осваивать новые сегменты рынка, в том числе электронные сигареты, вейпы и т. д.

Наблюдатели отмечают, что с 2019 года акции BAT выросли в цене на 8%. Однако за тот же период индекс FTSE 100, в который входят акции компании, вырос почти вдвое больше — на 15%. В конце апреля стало известно, что Минюст США оштрафовал BAT на $629 млн за продажу сигарет КНДР в обход американских санкций в 2001–2007 годах.

Евгений Хвостик