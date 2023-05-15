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Вынесен приговор главе станции по борьбе с болезнями животных в Тольятти

Генеральный директор ГБУ Самарской области «Самарское ветеринарное объединение» и двое его знакомых признаны виновными в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). Решение принял Автозаводской районный суд Тольятти. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Указанные лица осуждены условно: глава учреждения – на три года, а двое его знакомых – на два и полтора года соответственно. Кроме того, они должны будут выплатить сумму материального ущерба.

Ранее силовики выяснили, что гендиректор станции по борьбе с болезнями животных в Тольятти принял на работу в учреждение двух своих знакомых. По факту они не трудились в организации, а деньги «делили между собой и использовали по своему усмотрению». Сумма ущерба, нанесенного Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных, превысила 590 тыс. руб.

Ранее главврач станции по борьбе с болезнями животных из Тольятти стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. По версии следствия, он около трех лет получал незаконное вознаграждение от фермера.

Георгий Портнов

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