Главврач станции по борьбе с болезнями животных из Тольятти стал фигурантом уголовного дела

Главный врач Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных Самарского ветеринарного объединения подозревается в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом в понедельник сообщает региональное СУ СК.

«По версии следствия, в период с июля 2017 по май 2020 года подозреваемый получил от фермера денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 155 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Деньги передавались «за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продаваемую продукцию. При этом официальный договор не заключался.

Георгий Портнов