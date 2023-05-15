Вице-мэром Белгорода по городскому хозяйству назначен бывший врио главы Евпатории Александр Лоскутов

Глава Белгорода Валентин Демидов подписал распоряжение о назначении на должность замглавы администрации города — руководителя департамента городского хозяйства Александра Лоскутова. Об этом сообщили в мэрии.

На этой должности господин Лоскутов сменил Алексея Романчукевича. Господин Романчукевич покинул пост по собственному желанию в конце декабря 2022 года. В апреле 2023 года стало известно, что господин Лоскутов стал советником мэра Валентина Демидова.

Ранее Александр Лоскутов был советником главы Крыма, возглавлял управление экономики и районного хозяйства департамента Ленинского района Севастополя. С 2014 по 2017 год — заместитель начальника управления — начальник финансово-экономического отдела департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя (в 2016-2018 годах вице-губернатором Севастополя был нынешний глава Белгородской области Вячеслав Гладков). Последняя его должность до переезда в Белгород — первый замглавы администрации Евпатории, временно исполняющий обязанности главы курорта.

Олег Мухин

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