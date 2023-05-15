Глава МЧС Александр Куренков может снова приехать в Сосьву

Во вторник, 15 мая, в поселок Сосьва (Свердловская область) может приехать глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, господин Куренков посещал пострадавшую от масштабного пожара Сосьву 27 апреля. Тогда он оценивал, как региональные власти помогали людям, чье жилье пострадало в результате происшествия. По итогам поездки глава МЧС и губернатор Евгений Куйвашев отчитались перед президентом Владимиром Путиным об обстановке в поселке и помощи погорельцам.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. После инцидента мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

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