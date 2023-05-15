Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки, регулирующие проведение выборов и референдумов при военном положении. Поправки были поддержаны при подготовке законопроекта ко второму чтению, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в конце марта и принят в первом чтении 18 апреля. Инициатива затрагивает присоединенные к РФ регионы. Авторы инициативы предложили этим субъектам на первых в составе РФ выборах самим устанавливать особенности их проведения. Ко второму чтению, как узнал «Ъ», вводят ограничения, связанные с агитацией и финансированием выборов.

Подробности — в материале «Ъ» «Охота к перемене норм».

Лаура Кеффер