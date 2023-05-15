В Тюменской области чрезвычайная опасность от пожаров продлится с 16 по 19 мая

На территории Тюменской области ожидается с 16 мая 5-й класс пожароопасности, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Опасность будет сохраняться до 19 мая, повышается вероятность возникновения природных пожаров.

Как сообщили в правительстве, с 16 по 17 мая на юге региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, а с 18 по 19 мая — в большинстве районов области, в том числе лесов. Этому способствуют погодные условия. По данным регионального гидрометцентра, с 16 по 19 мая в Тюмени максимальная дневная температура воздуха составит +18 — +19 градусов, ветер от 3 до 4 м/с. Преимущественно облачно и без осадков.

В регионе сутки ликвидированы 13 лесных пожаров на площади 527 га. Продолжают действовать 8 лесных пожаров на площади 5,4 тыс. га. Напомним, с 14 мая в регионе продлили особый противопожарный режим до 3 июня.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте