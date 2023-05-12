Особый противопожарный режим в Тюменской области продлили до июня

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Решение приняли на президиума правительства региона.

Запрет на посещение лесов и разведение открытого огня в Тюменской области вели 7 мая из-за сложной обстановки с пожарами. ФКУ «Авиалесоохрана» сообщает, что регион занимает второе место по площади возгораний в стране. По данным на утро 12 мая, в области действовало восемь пожаров на площади 7,5 тыс. га.

Напомним, на трассах Тюменской, Свердловской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа сегодня ввели режим повышенной из-за пожаров.

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