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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения разрабатывает новый словарь по русскому языку

Минпросвещения в рамках принятого в феврале закона о госязыке готовит новый словарь. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем»,— рассказал министр (цитата по ТАСС). О том, будут ли в словаре какие-то нововведения, а также когда его выпустят в продажу, он не сказал.

В апреле 2022 года Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об основных правилах русской орфографии». В предыдущей версии (подобный документ разработан впервые с 1956 года) предлагалось вернуть в язык обязательную букву «ё», но документ раскритиковали за «необдуманные нововведения» в орфографической комиссии РАН. Проект до сих пор находится на обсуждении.

Лаура Кеффер

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