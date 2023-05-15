Минпросвещения разрабатывает новый словарь по русскому языку

Минпросвещения в рамках принятого в феврале закона о госязыке готовит новый словарь. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем»,— рассказал министр (цитата по ТАСС). О том, будут ли в словаре какие-то нововведения, а также когда его выпустят в продажу, он не сказал.

В апреле 2022 года Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об основных правилах русской орфографии». В предыдущей версии (подобный документ разработан впервые с 1956 года) предлагалось вернуть в язык обязательную букву «ё», но документ раскритиковали за «необдуманные нововведения» в орфографической комиссии РАН. Проект до сих пор находится на обсуждении.

Лаура Кеффер