Бывший зампред правительства Ставропольского края назначен главой курорта «Архыз»

По решению совета директоров АО «Управляющая компания "Архыз"» генеральным директором горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии назначен бывший зампред правительства Ставропольского края Андрей Бурзак. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил «Интерфакс».

Господин Бурзак еще в 2008 году занимал должность руководителя Ставропольского территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в частности курировал проект по разработке особой экономической зоны «Гранд-Спа-Юца», который так и не был реализован. После реорганизации в 2009 году федерального агентства работал министром экономического развития Ставропольского края, занимал пост заместителя председателя краевого правительства.

После того как в 2013 году был отправлен в отставку тогдашним врио главы Ставрополья Владимиром Владимировым, возглавил Межрегиональное управление Министерства регионального развития РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, а после его ликвидации работал в совете директоров Национального аэрозольного кластера в Невинномысске.

Как ранее сообщали в АО «Кавказ.РФ», ООО «Горные вершины» в ходе конкурсных торгов приобрело акции управляющей компании «Архыз» и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Общая покупная цена всех акций составит 29 млрд руб.

По условиям сделки в течение четырех лет с даты заключения договора «Горные вершины» должны будут создать в Архызе не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень — Романтик, Лунная Поляна и Дукка. В течение семи лет количество мест размещения должно увеличиться до 8 тыс., кроме того, необходимо будет создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.

Александра Ларинцева, Пятигорск