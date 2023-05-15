Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший зампред правительства Ставропольского края назначен главой курорта «Архыз»

По решению совета директоров АО «Управляющая компания "Архыз"» генеральным директором горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии назначен бывший зампред правительства Ставропольского края Андрей Бурзак. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил «Интерфакс».

Господин Бурзак еще в 2008 году занимал должность руководителя Ставропольского территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в частности курировал проект по разработке особой экономической зоны «Гранд-Спа-Юца», который так и не был реализован. После реорганизации в 2009 году федерального агентства работал министром экономического развития Ставропольского края, занимал пост заместителя председателя краевого правительства.

После того как в 2013 году был отправлен в отставку тогдашним врио главы Ставрополья Владимиром Владимировым, возглавил Межрегиональное управление Министерства регионального развития РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, а после его ликвидации работал в совете директоров Национального аэрозольного кластера в Невинномысске.

Как ранее сообщали в АО «Кавказ.РФ», ООО «Горные вершины» в ходе конкурсных торгов приобрело акции управляющей компании «Архыз» и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Общая покупная цена всех акций составит 29 млрд руб.

По условиям сделки в течение четырех лет с даты заключения договора «Горные вершины» должны будут создать в Архызе не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень — Романтик, Лунная Поляна и Дукка. В течение семи лет количество мест размещения должно увеличиться до 8 тыс., кроме того, необходимо будет создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...