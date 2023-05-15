Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Важным критерием становится отделка»

Светлана Бардина — о квартирах и апартаментах в новостройках

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как меняется стоимость жилья в зависимости от наличия или отсутствия отделки.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При подборе квартиры или апартаментов в новостройке для многих клиентом важным критерием становится отделка. Помещение с готовым интерьером от застройщика — удобное решение. Не нужно тратить время и средства на ремонт, а стоимость отделочных материалов и работ может входить уже в цену лота. При покупке жилой недвижимости в ипотеку в таком случае не нужно будет получать отдельный кредит на ремонт. Но, конечно, отделка сказывается на стоимости лота.

В среднем цена квартир и апартаментов без отделки в московских новостройках премиум-класса на 18% ниже, чем лотов с отделкой, посчитали специалисты компании «Метриум». При этом в массовых проектах и в домах бизнес-класса разницы в средневзвешенных расценках почти нет. А в элитных новых жилых комплексах формат без отделки оказался даже дороже, чем с отделкой. Брокеры отмечают, что разница в цене квартир с отделкой и без нее в премиальных новостройках устойчиво прослеживается во времени. Минимальное различие было в июне и феврале прошлого года — около 10%, а самое большое в мае — почти 35%.

В прошлом году стоимость отделочных материалов существенно выросла. Это привело к тому, что застройщики стали снижать объем предложений с такой опцией. По мнению экспертов, корректировка ипотечных ставок также может снизить привлекательность квартир под ключ от девелоперов, потому что именно кредит стимулировал продажи такого продукта. И сейчас, как полагают брокеры, клиентам рынка первичной недвижимости, возможно, стоит присмотреться к вариантам с отделкой, так как в перспективе их может стать меньше.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...