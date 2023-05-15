Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как меняется стоимость жилья в зависимости от наличия или отсутствия отделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При подборе квартиры или апартаментов в новостройке для многих клиентом важным критерием становится отделка. Помещение с готовым интерьером от застройщика — удобное решение. Не нужно тратить время и средства на ремонт, а стоимость отделочных материалов и работ может входить уже в цену лота. При покупке жилой недвижимости в ипотеку в таком случае не нужно будет получать отдельный кредит на ремонт. Но, конечно, отделка сказывается на стоимости лота.

В среднем цена квартир и апартаментов без отделки в московских новостройках премиум-класса на 18% ниже, чем лотов с отделкой, посчитали специалисты компании «Метриум». При этом в массовых проектах и в домах бизнес-класса разницы в средневзвешенных расценках почти нет. А в элитных новых жилых комплексах формат без отделки оказался даже дороже, чем с отделкой. Брокеры отмечают, что разница в цене квартир с отделкой и без нее в премиальных новостройках устойчиво прослеживается во времени. Минимальное различие было в июне и феврале прошлого года — около 10%, а самое большое в мае — почти 35%.

В прошлом году стоимость отделочных материалов существенно выросла. Это привело к тому, что застройщики стали снижать объем предложений с такой опцией. По мнению экспертов, корректировка ипотечных ставок также может снизить привлекательность квартир под ключ от девелоперов, потому что именно кредит стимулировал продажи такого продукта. И сейчас, как полагают брокеры, клиентам рынка первичной недвижимости, возможно, стоит присмотреться к вариантам с отделкой, так как в перспективе их может стать меньше.