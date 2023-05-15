Свердловский филиал фонда ветеранов СВО возглавил бывший прокурор

Свердловский филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» возглавил Илдар Якупов. Об этом в telegram-канале сообщил директор Уральского института управления РАНХиГС Олег Гущин. Ранее господин Якупов много лет проработал в органах прокуратуры.

«Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков представил сегодня руководителя регионального филиала. Произошло это во время обучения первых социальных координаторов в Уральском институте управления РАНХиГС. Уверен, что Илдар Аббясович сможет защищать права участников СВО»,— написал Олег Гущин.

Напомним, о появлении фонда поддержки ветеранов СВО и семей военных еще в феврале объявил президент Владимир Путин. 3 апреля главой государства был подписан указ о создании госфонда.

Его деятельность направлена на оказание помощи и поддержки ветеранам боевых действий, которые принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, участникам боевых действий в Донбассе в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года, а также членам семей, родственники которых погибли при выполнении боевых задач в указанных районах или вследствие тяжелого ранения.

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