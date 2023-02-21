В регионах Урала по поручению Владимира Путина появится фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

Президент Владимир Путин поручил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов военной спецоперации на Украине в регионах Уральского федерального округа (УрФО) и других субъектах России. Свое предложение он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По задумке президента, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, а также решать вопрос реабилитации и санитарно-курортного лечения. Поддержка должна быть адресная, и за каждой семье и ветераном будет закреплен собственный куратор.

Фонд должен появиться до конца года. Правительство РФ, комиссии Госсовета по социальной политике и регионы Владимир Путин в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы, касающиеся создания фонда.

В ходе послания президент также предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ВПК, смягчить некоторые экономические статьи УК, а также увеличить налоговый вычет на образование детей, собственное образование и лечение.

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