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Коммерсантъ FM
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Искусство требует жертв

Анна Минакова — о часах Louis Erard

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о партнерском проекте часового бренда и Константина Чайкина.

Фото: Louis Erard

Фото: Louis Erard

«Швейцарский часовой бренд Louis Erard приносит свои часы-регулятор в жертву необычному существу — циклопу с зубастой пастью. Эта интерпретация мифологического образа была создана мастером-часовщиком Константином Чайкиным»,— так рассказывают о своем партнерском проекте два прекрасных часовых бренда.

Это часы очень запоминающейся внешности. Индикатор часа — малый циферблат в положении «12 часов» — стал вращающимся глазом циклопа, а малый секундный циферблат на «6 часах» превратился в зубастую пасть. Есть у монстра и руки — их роль выполняет двойная центральная секундная стрелка. Вот что рассказывает Чайкин: «Я вспомнил картину Франсиско Гойи “Сатурн, пожирающий своего сына” и чудовищ из повести Стивена Кинга, лангольеров, пожирателей времени».

Часы выпущены в двух цветовых решениях лимитированной серией по 178 экземпляров — с фиолетовым и зеленым внутренним безелем. Кроме этого выпустили 28 коллекционных наборов из двух часов в шкатулке. Для Louis Erard это не первый опыт такого сотрудничества. Так, бренд под руководством Мануэля Эмша создал часы совместно с Аланом Зильберштайном. Эмш вообще гений креатива. Именно он придумал всю мифологию и эстетику современного Jaquet Droz и, уходя, оставил бренду идей на восемь лет вперед.

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