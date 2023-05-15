«На торгах было всего 16 лотов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие произведения искусства и за какую сумму были проданы домом Christie’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Началась долгожданная аукционная неделя в Нью-Йорке, которая во многом должна определить состояние арт-рынка. Началась она с вечернего аукциона дома Christie’s, который распродавал single-owner collection издателя SI Newhouse. Конечно, рынок помнит прошлогодние ноябрьские рекорды при распродаже коллекции Пола Аллена (тогда за один вечер «настучали» на $1,5 млрд) и ждет чего-то подобного. Как выяснилось, опрометчиво. Всего $177,8 млн с комиссионными за коллекцию Ньюхауса, плюс еще $328,7 млн за аукцион 20th Century. Полмиллиарда — маловато будет.

На торгах Ньюхауса было всего 16 лотов, аукцион длился жалкие 17 мин. Особой торговли не было. Началось все с абстрактного полотна художника рубежа 50-60-х (Ли Бонтеку) — в дырках, всего зашитого, «Без названия». Я такого художника не знаю, уж извините. Куплен за $8,7 млн при оценке от $3 млн до $5 млн. Самым топовым лотом считалось черно-белое абстрактное полотно Виллема де Кунинга 1947 года с названием «Орест». Christie’s в релизе назвал работу «одной из самых важных черно-белых картин, когда-либо появлявшихся на аукционах» и оценил около $25 млн. Картина так и ушла, почти без роста — от $19 млн до $26,5 млн. При этом продажа была гарантирована, существует такая практика.

Эксперты это предвидели. Вот слова одного из них: «Банки терпят крах, и везде, куда ни глянь, происходят политические потрясения. Возможно, это смена поколений, но рынок идет вниз и медленно — по всем направлениям». А вот другой: «Этот год был принципиально медленным и более сложным для трансакций, чем последние несколько лет. Это не экзистенциальная проблема — это усталость. Календарь более насыщен, чем когда-либо. Продаж недвижимости больше, чем когда-либо. Коллекционеры могут копить деньги на крупнейшее событие в мире искусства как на первичном, так и на вторичном рынке». Делается вывод, что рынок перенасыщен. Посмотрим, что покажут другие участники рынка, которые вступили в аукционную борьбу чуть позже.