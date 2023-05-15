Губернатор Старовойт сообщил об очередном обстреле Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного поселка Краснооктябрьский Глушковского района. По словам главы региона, зафиксировано восемь прилетов снарядов со стороны Украины.

Господин Старовойт уточнил, что никто из жителей не пострадал, но в одном из домов и в фельдшерско-акушерском пункте выбиты стекла. Чиновник пообещал, что в ближайшее время власти окажут помощь в проведении ремонта.

Ранее сегодня, 15 мая, Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Снаряды повредили линию электропередачи, из-за чего около 600 человек остались без света. На данный момент электричество восстановлено, рассказали «Ъ» в облправительстве.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, действуют режим желтого уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Область подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины, на границе возводятся защитные сооружения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж