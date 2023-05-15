После обстрела двух населенных пунктов Рыльского района Курской области без электричества остались 600 человек

Украинские силовики обстреляли село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света»,— рассказал глава региона.

По его словам, аварийные бригады уже приступили к работам.

Ранее село Локоть, по данным властей, обстреливалось только один раз (22 апреля), о попаданиях по Красному Пахарю не сообщалось вовсе.

Какие населенные пункты Курской области обстреливались с Украины — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин