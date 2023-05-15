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В Казани от клещей обработали свыше 56% площади от плана

На территории Казани от клещей обработали 161 га земли, что составляет 58% от плана. Об этом на деловом понедельнике сказал глава управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.

«Оставшиеся 119 гектаров планируется завершить до конца текущего месяца. Работы проводятся при благоприятных метеоусловиях — отсутствие осадков в течение трех суток до и после дня обработки», — отметил господин Минвалеев.

По его словам, в частности, в Казани, обработали от клещей парк имени Горького, парк Победы, парк «Континент», парк Урицкого, «Черное озеро», «Крылья Советов», Сосновую рощу, Горкинско-Ометьевский лес.

"Ъ-Казань"

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