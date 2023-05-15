Суд продлил конкурсное производство на ЗЭМЗ еще на полгода

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) на шесть месяцев, до 17 ноября. Решение принято в конце прошлой недели и опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в реестр кредиторов на момент закрытия в феврале 2022 года были включены 151 требование на общую сумму 2,8 млрд руб., из которых удовлетворены 1,8 млрд. В ходе процедуры банкротства было реализовано имущество должника на общую сумму 1,2 млрд руб. При этом процедура инвентаризации имущества продолжается. Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры «в связи с необходимостью выполнения мероприятий конкурсного производства».

АО «ЗЭМЗ» находится в процедуре банкротства с июня 2019 года. В декабре 2021 года суд открыл в отношении предприятия конкурсное производство. На площадке завода сейчас работает ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ).

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