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Суд обязал трех жителей Курганинского района пройти лечение от туберкулеза

По требованию прокурора суд обязал трех жителей Курганинского района пройти обязательное лечение от инфильтративного туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

При проверке сотрудники ведомства выявили, что трое жителей района с установленным диагнозом не лечились и не посещали диспансер. Поскольку это заболевание опасно для окружающих, прокуратура подала в суд иск о принудительной госпитализации людей в медучреждение.

Суд требования удовлетворил. Теперь жители направлены на лечение.

Татьяна Ручкина

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