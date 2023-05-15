Избивший сожительницу петербуржец попытался зарезать ее в больнице

Полиция задержала 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, напавшего с ножом на свою сожительницу в больнице, куда она попала после избиения им. По итогу проверки ему грозит уголовное дело.

Как рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, первое нападение на 39-летнюю женщину подозреваемый совершил еще 14 мая в троллейбусе, следовавшем по Светлановскому проспекту. После избиения он скрылся, а пострадавшая попала в одну из городских больницу. Вечером того же дня мужчина проник в приемный покой учреждения и несколько раз ударил женщину ножом в спину и левое плечо. Спустя три часа его задержала полиция у дома №27/2 по Гражданскому проспекту, где он проживает.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали пенсионеров, убивших 22 года назад своих знакомых из-за квартиры.

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