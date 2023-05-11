В Петербурге задержали пенсионеров, убивших знакомых 22 года назад за квартиру

Полиция Санкт-Петербурга задержала пенсионеров по делу о пропаже семьи из трех человек 20 лет назад. Один из задержанных, 69-летний пенсионер, был другом этой семьи, пишет «Фонтанка».

По предварительной информации, он в начале октября 2001 года позвал 53-летнюю женщину под Лугу по грибы. Вернулся оттуда он один. Ее супругу и 19-летнему сыну ныне задержанный заявил, что женщина сломала в лесу ногу и ей нужна помощь. Мужчины уехали в лес и так же не вернулись.

После этого неизвестные попытались завладеть квартирой, которая принадлежала пропавшим без вести. Материалами дела заинтересовались сотрудники главка в рамках работы по преступлениям давних лет. Оперативники в настоящее время ищут место, где захоронены останки семьи.

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