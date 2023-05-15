ФК «Урал» отправляется в Краснодар для участия в финале «Пути регионов» Кубка России

Футболисты клуба «Урал» направились в Краснодар для участия в финале «Пути регионов» Кубка России, сообщили в пресс-службе клуба. Соперником будет ФК «Краснодар». Победитель получит путевку в суперфинал, где 11 июня встретится с московским ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК "Урал" на трибуне

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ФК "Урал" на трибуне

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Краснодаре не работает аэропорт, поэтому общее время в пути с учетом стыковок составляет около 12 часов. «Завтра уже в Краснодаре "Урал" проведет тренировку, а сама игра пройдет в среду, 17 мая, в 21.30 по времени Екатеринбурга»,— рассказали в пресс-службе уральского клуба.

Напомним, ранее ФК «Урал» потерпел поражение в финале «Пути РПЛ» Кубка России от ЦСКА.

Алексей Буров

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