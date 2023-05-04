«Урал» сбился с «Пути РПЛ»

Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение в финале «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России от московского ЦСКА. Несмотря на это команда из Екатеринбурга продолжит борьбу за трофей, но уже в нижней сетке плей-офф — в «Пути регионов». За выход в суперфинал «Урал» 17 мая сразится с «Краснодаром». Победитель выйдет на ЦСКА. Решающий матч турнира запланирован на 11 июня.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбольный клуб «Урал» сохранил шансы еще раз встретиться с ЦСКА в борьбе за Кубок России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Футбольный клуб «Урал» сохранил шансы еще раз встретиться с ЦСКА в борьбе за Кубок России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Финальные матчи «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России ЦСКА и «Урал» провели в Москве 19 апреля и в Екатеринбурге 3 мая. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Голы на свой счет записали нападающий «Урала» Эрик Бикфалви и полузащитник ЦСКА Хесус Медина. Ответный матч остался за московской командой — 1:2. В составе ЦСКА отличились Хесус Медина и Федор Чалов, в составе «Урала» — Рай Влут.

«Неприятно видеть грустные лица. Мы все очень расстроены исходом игры. Благодарен болельщикам за то, что почти полностью заполнили стадион. Возможно, такое непривычное количество зрителей нас немного и зажало. Провели непонятный первый тайм. Если называть вещи своими именами, это было достаточно трусливо. Во втором тайме мы стали гораздо лучше. Важно помнить, что с ЦСКА нужно уметь как прессинговать, так и выходить из прессинга, а это, к сожалению, у нас не всегда получается»,— оценил вторую игру главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

Для посещения кубковых матчей не требуется Fan ID, что сказывается на наполняемости трибун. Если предыдущий домашний матч «Урала» в рамках РПЛ посетило только 5,5 тыс. зрителей, то на встречу с ЦСКА пришло свыше 30 тыс. человек. Это один из рекордных показателей для уральского стадиона, который вмещает около 35 тыс. человек. Наибольшее число зрителей, 33 тыс. человек, было на матче между Мексикой и Швецией в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По итогу двух матчей ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России, а «Урал» упал в финал нижней сетки плей-офф — «Пути регионов», где получил еще один шанс побороться за главный трофей турнира. «Мы должны верить в себя и идти дальше. Шанс не потерян. К сожалению, мы не можем чисто подойти к следующему матчу — в каждом прошедшем имеем дисквалификацию, это ограничивает нас по заменам»,— отметил Виктор Гончаренко.

В «Пути регионов» «Урал» встретится с «Краснодаром», который до этого в трех матчах одерживал победы по пенальти — над «Ростовом» (1:1, 5:3) и «Крыльями Советов» (2:2, 3:0), а в первом этапе финала обыграл «Акрон» из Тольятти (0:0, 4:2). Встреча «Урала» и «Краснодара» состоится 17 мая в Краснодаре. Победитель выйдет в суперфинал, где сразится с победителем «Пути РПЛ» — ЦСКА. Решающий матч запланирован на 11 июня.

За историю встреч «Урал» и «Краснодар» провели 26 игр. В них 12 побед одержал «Краснодар», пять — ФК «Урал», девять — завершились ничьей. В этом сезоне команды встречались дважды: 29 сентября «Краснодар» выиграл 1:3, 29 апреля игра завершилась ничьей 1:1. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 39 очками занимает шестое место, «Урал» с 26 баллами расположился на 11-й строчке.

Согласно новому регламенту Кубка России по футболу, в турнире есть две ветки — «Путь РПЛ» и «Путь регионов», верхняя и нижняя сетка плей-офф соответственно. В «Путь РПЛ» изначально входили 16 команд из РПЛ, разделенных на четыре группы. В «Путь регионов» входили команды из лиг рангом ниже, включая любительские коллективы. Сначала команды играли внутри сеток. Противостояния в верхней включали в себя два матча, в нижней — один. Проигравшие в «Пути РПЛ» продолжали бороться за кубок, опускаясь в нижнюю сетку и играя с победителями игр «Пути регионов».

Катерина Якушева